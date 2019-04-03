Гала-концерт конкурса "Песни юности наших отцов" пройдет в Орше

3 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Гала-концерт областного конкурса патриотической песни "Песни юности наших отцов", посвященный Году малой родины, 4 апреля примет Орша, сообщили БЕЛТА в Витебском областном методическом центре народного творчества.

Песенные соревнования пройдут на сцене Дома культуры железнодорожников. По итогам зональных отборочных туров, которые состоялись в Городке и Верхнедвинске, в финале примут участие 20 солистов и один квартет. Они готовили на выбор две популярные в 1930-2005 годах песни. Первая по теме "Когда профессия - это творчество", второе произведение - шлягер.

Конкурс проводится по двум номинациям - солист-вокалист и вокальный ансамбль. Возраст исполнителей от 16 до 31 года.

Цели творческого состязания - поддержка талантливых молодых исполнителей, повышение уровня исполнительского мастерства, патриотическое и эстетическое воспитание подрастающего поколения на лучших образцах песенного жанра прошлых лет, а также отбор молодых талантов для участия в республиканских, международных конкурсах и фестивалях.-0-