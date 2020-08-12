Галерист, официант, психолог, мерчендайзер - истории трудоустройства инвалидов появятся на билбордах

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске и городах Беларуси в скором времени появятся билборды на тему инклюзии, которые наглядно покажут, что люди с инвалидностью могут быть успешными на рынке труда. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила проектный менеджер общественного объединения "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам" (ОО "БелАПДИиМИ") Ирина Куксик.

"Мы постоянно ведем информационную кампанию по продвижению инклюзии в обществе. Сейчас подготовили четыре варианта билбордов, они находятся на согласовании. Это истории успеха четырех ребят, у которых различные заболевания, в том числе и ментальные нарушения. Но они смогли устроиться на работу. Среди них, например, молодой парень, который несмотря на трудности с речью, стал галеристом: встречает посетителей галереи и сопровождает их по залам. Другой молодой человек с синдромом Дауна сейчас работает официантом в отеле. Еще на двух билбордах истории психолога и мерчендайзера", - рассказала Ирина Куксик.

После согласования социальные билборды появятся в Минске и областных центрах.

Благодаря проекту "Доступная работа" оказывалась помощь в трудоустройстве людей с инвалидностью на открытом рынке труда. Проводилась работа с нанимателями, им объясняли, как взаимодействовать с инвалидами, у которых есть та или иная особенность, как создавать условия для их более эффективной работы. В результате уже трудоустроены более 70 человек. Среди них есть ребята с интеллектуальными нарушениями, хотя многим раньше казалось немыслимым взять их на работу.

ОО "БелАПДИиМИ" сейчас находится в стадии ребрендинга. Оно будет называться "Гiд па жыццi" (Life guide), что соответствует основному направлению работы - содействие инклюзии. "Наш посыл в деятельности сегодня - не просто помогать, а давать возможность людям с инвалидностью самореализовываться, жить самостоятельно, быть максимально вовлеченными в общественную жизнь во всех ее проявлениях", - поделилась Ирина Куксик.

В целом объединение имеет три больших направления деятельности. Это лоббирование интересов людей с инвалидностью на законодательном уровне, реализация социально значимых проектов по расширению возможностей работы, проживания, хобби инвалидов, а также работа с их семьями, особенно в кризисных ситуациях. Также много внимания уделяется продвижению инклюзии через СМИ, через обучение социальных работников, учителей и других специалистов сферы обслуживания.

При поддержке партнеров и спонсоров объединение смогло открыть пять унитарных предприятий, где трудоустроены инвалиды. Это полиграфическое, швейное, гончарное и другие производства. Хотя они коммерческие, но пока прибыль от работы минимальна. Одно было создано совсем недавно - инклюзивная пекарня полного цикла в Новополоцке. Предполагалось, что там будут печь хлеб и пироги по старинным рецептам этой территории, а также появятся кафе и магазин. Но пока планы не реализованы из-за пандемии.-0-