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15 декабря 2020, 12:29

Гендерную политику региона обсудили эксперты в Гродно

Фото из архива
Фото из архива
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15 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Женщины занимают ключевые позиции в обществе, среди них много руководителей в различных сферах. Это сегодня подчеркнул перед заседанием экспертной рабочей группы по вопросам реализации гендерной политики в регионе заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк, передает корреспондент БЕЛТА.

В комиссию включены представители органов власти, социальной защиты, образования, здравоохранения, силовых структур и общественных организаций.

"Сегодня в стране гендерной политике уделяется повышенное внимание. Обеспечение гендерного равенства для женщин и девочек - одна из Целей устойчивого развития Беларуси. Мы говорим о равных правах и мужчин, и женщин во всех сферах жизни. Сегодня женщины занимают ключевые позиции в обществе: немало среди них руководителей в различных сферах - от здравоохранения и образования до банковской сферы и производства", - отметил Виктор Пранюк. Показательно, по его словам, и то, что доходы мужчин и женщин не отличаются: при равных условиях заработная плата у них будет одинаковая.

"Достаточно много женщин задействованы в сфере обслуживания, также много их среди врачей и педагогов, то есть среди тех, кто напрямую работает с людьми. Риски ущерба здоровью в пандемию у них гораздо выше. Этот аспект мы также учитываем", - подчеркнул Виктор Пранюк.

Коснулось обсуждение и возможных изменений продолжительности декретного отпуска. "Если говорить о тех преференциях, которые получают женщины как матери, то их немало. Вопросы по возможному сокращению отпуска по уходу за ребенком возникли не для того, чтобы ущемить права женщины, наоборот, декрет порой становится сдерживающим фактором в развитии ее карьеры, реализации ее амбиций", - обратил внимание Виктор Пранюк. В любом случае, подчеркнул он, ко всем решениям в гендерной политике необходимо подходить взвешенно, для этого, собственно, и создана экспертная группа.

На заседании отмечалось, что вопрос равенства должен ставиться более широко. На обсуждение были вынесены несколько тем. В частности, речь шла о репродуктивном здоровье женщин. Также рассматривались аспекты воспитательного процесса. По словам Виктора Пранюка, необходимо научить подрастающие поколения находить бесконфликтные решения спорных ситуаций. Еще одной темой стало информационное сопровождение достижений гендерной политики в регионе в частности и в стране в целом.-0-

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