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30 декабря 2019, 15:43

Геннадий Хоружик: Инвесторам в нашем регионе комфортно

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
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Вкус хорошего настроения

"Сморгонский район должен быть лучшим во всем" - таков главный принцип работы председателя Сморгонского райисполкома. О новых инвестпроектах, итогах уходящего года и перспективах развития одного из главных промышленных регионов Гродненщины узнали, так сказать, из первых уст.

- Геннадий Васильевич, Сморгонь встречала гостей "Дожинок-2019" обновленной. Насколько масштабной оказалась подготовка города к этому празднику?

- Мы с радостью встречали гостей главного праздника хлеборобов и готовились к нему не один месяц. Среди значимых объектов - улица Советская, которая давно нуждалась в реконструкции. Заменили асфальтобетонное покрытие, обновили тротуары, дорожные знаки, светофоры. Установили новые опоры освещения. Также благоустроили пешеходный бульвар. Установили декоративные скамейки с гербами всех районов Гродненской области - это подарок от них нашему городу к празднику. Велись работы по капитальному ремонту и на улице Гагарина.

Сразу в нескольких учреждениях районного значения обновили фасад и отремонтировали здание: это районная детская библиотека, стоматологическое отделение районной поликлиники, физкультурно-оздоровительный комплекс "Юность", центр культуры, здания суда и прокуратуры. Кроме того, выполнили ремонт республиканских и местных дорог Сморгонского района общей протяженностью 25 километров.

После праздника работы по благоустройству города и района продолжаются. Сейчас активно ведем реконструкцию проспекта Индустриального. Завершение работ запланировано на 2021 год. Идет реконструкция городского бассейна. Начаты работы по капитальному ремонту дороги Р 95 Лынтупы - Свирь - Сморгонь - Крево - Гольшаны. В 2020-м будет заасфальтирован участок длиной 8 километров.

- Сморгонский край - одна из основных точек инвестирования на Гродненщине. С какими государствами налажены партнерские отношения?

- В соответствии с Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы Сморгонь определена как центр экономического роста. Наш район обладает большим потенциалом в привлечении инвестиций. Выгодное географическое расположение региона и удобное транспортное сообщение позволяют тесно взаимодействовать с государствами-соседями. Заключено 18 соглашений о сотрудничестве с латвийскими, литовскими, болгарскими, словацкими, польскими и российскими партнерами. За годы текущей пятилетки прямые иностранные инвестиции составили более 171 млн долларов.

Часть территории района (751,9 гектара) включена в свободную экономическую зону "Гродноинвест". Здесь сосредоточены предприятия пищевой, легкой, деревообрабатывающей и машиностроительной промышленности.

За последние 10 лет реализовано три крупных инвестиционных проекта в области промышленности и энергетики с общим объемом инвестиций более 1 млрд долларов США. Завершена реализация инвестиционных проектов "Строительство и техническое обслуживание электростанций, работающих с использованием возобновляемых источников энергии (солнца) на территории Сморгонского района суммарной мощностью не менее 17 МВт" и проекта "Производственно-логистический комплекс в г. Сморгонь". Реализуется проект "Строительство, организация производства и последующая эксплуатация производственного завода Кроноспан".

Сейчас в стадии реализации находятся еще семь инвестиционных проектов, и речь идет об уникальных производствах. Это говорит о том, что инвестору в нашем районе работать весьма комфортно.

- Как у вас обстоят дела на рынке труда? Сколько молодых специалистов в этом году прибыло на свои первые рабочие места?

- Ситуация на рынке труда благоприятна для тех, кто ищет работу. Устойчивый спрос на рабочую силу со стороны нанимателей мы фиксируем уже на протяжении последних двух лет. На 1 декабря в банке вакансий было 614 мест. Более 63% из них - это вакансии по рабочим специальностям. За 11 месяцев содействие в трудоустройстве оказали 2217 местным жителям, из них 1052 человека были зарегистрированы в качестве безработных. На постоянную работу трудоустроено 1748 человек, в том числе 815 безработных.

Что касается молодых специалистов, то за этот год поступило на работу 137 человек. Больше всего пополнились коллективы сельскохозяйственных предприятий района - 36 человек. В здравоохранение пришло 18 специалистов, в сферу образования - 17. Конечно, чтобы закрепить молодежь в районе, мы совместно с профсоюзом и БРСМ проводим большую работу. Это социальная поддержка, денежные выплаты, обеспечение жильем, различные льготы и другое. В каждой организации и на предприятии разработан свой коллективный договор, в соответствии с которым оказывается та или иная поддержка.

- С 2020 года планируется предоставлять жилье многодетным семьям в течение года после постановки на учет. Как этот вопрос решается на Сморгонщине?

- Решение жилищных проблем многодетных семей - одна из главных задач, поставленных главой государства. Сейчас на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в нашем районе состоит 168 многодетных семей. За последние годы мы значительно продвинулись в этом вопросе. Так, за 2017–2018 годы почти 140 семей улучшили свои жилищные условия. В этом же 58 многодетных семей получили квартиры. Еще 32 ведут строительство индивидуальных жилых домов.

Отделом ЖКХ Сморгонского райисполкома проводится опрос состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий многодетных семей для участия их в долевом строительстве квартир 49-квартирного жилого дома по ул. Александра Дерюго в Сморгони. Строительство квартир в этом доме будет осуществляться с помощью государственной поддержки в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 июля 2017 г. № 240 "О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений".

До конца 2019 года отделом жилищно-коммунального хозяйства Сморгонского райисполкома предложения о строительстве квартир будут направлены всем многодетным семьям района, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и не ведущим строительства индивидуальных жилых домов.

К слову, в 2020 году продолжится строительство многоквартирных домов. Всего планируется ввести в строй 19,8 тыс. кв. метров жилья.

Марина МАНУЙЛИК, газета "7 Дней"

Фото Сергея ШЕЛЕГА

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