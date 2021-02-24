Геологи "Белоруснефти" планируют провести сейсморазведку на 5,5 тыс. кв.км в ближайшую пятилетку

24 февраля, Хойникский район /Корр. БЕЛТА/. Геологи "Белоруснефти" намерены провести сейсморазведку на 5,5 тыс. кв.км в ближайшую пятилетку. Планами поделился с журналистами заместитель генерального директора "Белоруснефти" по геологии Петр Повжик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы планируем за ближайшие пять лет на правом берегу реки Припять выполнить 5,5 тыс. кв.км сейсмики. Суммарно это больше объема работ за последние 25 лет, когда было пройдено 5 тыс. кв.км. Это обеспечит положительную динамику в приросте запасов и, самое главное, позволит стабилизировать и нарастить добычу нефти", - подчеркнул Петр Повжик. Это, по его словам, одно из основных направлений, на которое направлен инвестиционный вектор.

Заместитель генерального директора акцентировал внимание на том, что главная цель предприятия - ежегодный рост добычи нефти. "И открытие новых месторождений - один из важнейших показателей для ее достижения. Поэтому мы пошли на беспрецедентные меры по увеличению геологоразведочных работ. Впервые в истории современной Беларуси площади полевых сейсмических работ в 2020 году у нас превысили 1 тыс. кв.км. При этом проходка поисковых скважин превысила 40 тыс. м", - рассказал он.

Так, наращивание присутствия "Белоруснефти" в Центральной структурной зоне Припятского прогиба, а именно в Хойникском районе, позволило в прошлом году открыть три новых месторождения нефти. В феврале 2021 года по результатам бурения поисковой скважины доказана промышленная нефтеносность Восточно-Избыньского месторождения. Предварительно запасы превысили 0,5 млн т. Нефть здесь легкого хорошего качества, подчеркивают специалисты.

В зоне особого геологического интереса - Южная зона Припятского прогиба: Лельчицкий, Ельский, Наровлянский, Хойникский районы. В 2023 году в Южной структурной зоне в Лельчицком районе нефтяники планируют приступить к бурению первых поисковых скважин. "Мы рассчитываем, что данные проекты в перспективе принесут нам хорошую доходность, позволят сформировать положительную динамику прироста качественных запасов нефти и, что самое главное, увеличивать ежегодно добычу нефти", - сказал заместитель генерального директора.

"Что касается Южной структурной зоны, то работы были прекращены с момента аварии на Чернобыльской АЭС более 30 лет назад. И сегодня с новыми геологическими идеями мы возвращаемся в эту зону", - отметил Петр Повжик.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в других странах. С 1966-го по 2021 год в Беларуси добыто свыше 138 млн т нефти, пробурено более 7 млн м горных пород. Как подчеркивают на предприятии, впереди еще много планов и перспектив.-0-