3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Геологи планируют изучить проявления меди в Гродненской области. Об этом сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.

"Планируем в новой пятилетке изучить рудные проявления меди в Гродненской области, в районе Бершты-Поречье. Основная задача - провести оценку для планирования дальнейшей геологоразведки, - сказал Андрей Худык. - Кроме того, в процессе выполнения региональных поисковых работ мы делаем акцент на данный вид полезных ископаемых".

Также новым для Беларуси видом сырья являются базальты. Месторождение Новодворское в Пинском районе было выявлено в 2016-2017 годах. Общие запасы базальтов и сапонитсодержащих туфов - 203,83 млн т. "Сейчас проводится предварительная разведка месторождения с целью оценки его промышленной значимости. Завершены полевые работы, выполнен комплекс гидрогеологических исследований. После разработки технологической схемы обогащения и переработки базальтов будут обоснованы экономические показатели будущего предприятия по освоению месторождения", - отметил министр.

По его словам, главным направлением изучения использования базальтов сейчас выступает базальтовое волокно и продукция на его основе, так как в этом есть потребность у белорусских предприятий. Волокна из базальтовых пород обладают высокой природной исходной прочностью, стойкостью к воздействию агрессивных сред, долговечностью, электроизоляционными свойствами. Поэтому они имеют большую перспективу применения в промышленности, строительстве, энергетике.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-