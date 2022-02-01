Герасимов: люди не безучастно отнеслись к предлагаемым изменениям в Конституцию

1 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов сегодня провел прямую телефонную линию для жителей Брестской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наверное, половина звонков была связана не столько с жалобами, сколько с предложениями по улучшению жизни. Отрадно, что люди не безучастно отнеслись к изменениям в Конституцию. Вроде общественное обсуждение закончилось, но дискуссии продолжаются. Один мужчина себя видит делегатом Всебелорусского народного собрания. Поинтересовался, каким образом он может там оказаться. Женщина звонила, поддерживала главу государства по поводу закрепления нормы о недопущении искажения исторической памяти. Это, безусловно, радует. Думаю, это будет продолжаться и дальше", - сказал Василий Герасимов.

В частности, пенсионер из Бреста рассказал, что в кругу приятелей и соседей часто обсуждают проект изменений и дополнений в Конституцию. "Люди высказываются, что будет правильным придать конституционный статус Всебелорусскому народному собранию. Мы сможем участвовать в принятии решений. Согласны и с тем, что Президент передает часть полномочий", - сказал мужчина. Жительница Барановичей поделилась, что ее больше всего затронуло предложение закрепить в Основном законе норму о сохранении исторической памяти. "Мы помним из рассказов наших дедушек и бабушек истории Великой Отечественной войны, сколько людей погибло, какой ценой Победа досталась нашему народу. В каждой семье война отняла чью-то жизнь. Очень важно, чтобы наши дети и внуки знали правду об этой войне и героизме людей. Наши родители передали нам эту память, а мы должны передать ее дальше своим потомкам", - считает она.

Во время прямой линии жители Брестской области поднимали вопросы, касающиеся ремонта дорог и жилья, благоустройства, приобретения имущества, начисления заработной платы. Эмоциональным был звонок из Ивацевичского района. По словам работницы одного из хозяйств, туши падших животных захоранивают не в скотомогильнике, а их забирает предприниматель. "Падеж скота - та проблема, на которую глава государства уже неоднократно обращал внимание. Что касается сегодняшнего звонка: это вопиющие факты, если они подтвердятся. Безусловно, мы во всем разберемся и поставим все точки над i", - сказал председатель КГК.

Многодетный отец из Бреста поинтересовался планами по строительству детского сада в микрорайоне Вулька. Мужчине пояснили, что в заречной части города (ЮЗМР-5) уже строят детский сад. Также разработана проектно-сметная документация на строительство детсада на Вульке. Ориентировочно работы по этому объекту начнутся в 2023 году.

Не упустил возможности поделиться впечатлениями от жизни в Беларуси мужчина, переехавший из Германии в Пинский район. "Я в восторге от страны и людей. Отношение к нам очень хорошее. После переезда помогли с жильем, теперь мы квартиру купили", - рассказал сельчанин.

Василий Герасимов за полтора часа ответил почти на два десятка вопросов. Возможностью задать их воспользовались жители Бреста, Барановичей, Пинска, Кобрина, Ивацевичского, Каменецкого, Пинского, Малоритского, Березовского и Лунинецкого районов. "Мне кажется, вопросы становятся более предметными. Обращения граждан должны быть определенным ориентиром для работы всех служб. Должна быть планомерная работа, чтобы все эти вопросы снимать", - резюмировал председатель КГК.-0-