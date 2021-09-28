Герасимов: в Брестской области систематически не осваивают средства на капремонт жилья

28 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Несогласованность в подготовке проектной документации напрямую влияет на выполнение планов по капитальному ремонту жилья в Брестской области. Такое мнение высказал сегодня на заседании облисполкома председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании обсуждались итоги работы организаций жилищно-коммунального хозяйства по выполнению показателей, улучшению качества предоставляемых услуг и готовности народно-хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года. По информации генерального директора областного управления ЖКХ Александра Максимчука, из Br28,4 млн бюджетных средств, которые в текущем году направлены на капитальный ремонт жилфонда, освоено Br14,3 млн, или 54%. Наибольший остаток неосвоенных ассигнований в Бресте (Br4,2 млн), Барановичах (Br3 млн) и Пинске (Br3 млн).

"Область уже не первый год отстает. И это не зависит от объема финансовых ресурсов, они есть - за восемь месяцев освоили только половину. Это связано с тем, что поздно готовят документацию", - отметил председатель КГК.

Василий Герасимов назвал это отличительной особенностью Брестской области. "К сожалению, это системная ошибка, которая уже на протяжении ряда лет наблюдается в Брестской области. То есть та ситуация, которая сейчас происходит, была прогнозируема. Хотя, если все это сделать заранее, вопросов бы не было. Начинать работу нужно уже сегодня, для того чтобы к началу года подходить с готовой документацией", - подчеркнул глава контрольного ведомства.

Всего за январь - август в регионе после капремонта ввели в эксплуатацию 61 жилой дом общей площадью 133,7 тыс. кв.м, или 37% от задания (360,6 тыс. кв.м). Сейчас в работе у коммунальщиков находятся 70 объектов площадью 227 тыс. кв.м, в том числе 72 тыс. кв.м, ввод которых запланирован на сентябрь. Более 70% объектов приходятся на Брест, 15 находятся в Барановичах, 9 - в Пинске. Низкие темпы ввода домов после капремонта также в Брестском, Барановичском, Лунинецком и Столинском районах.

В 2022 году в области планируется капитально отремонтировать 381,9 тыс. кв.м жилищного фонда. На сегодня уже готова документация по 41 объекту площадью 55,8 тыс. кв.м. По 125 объектам площадью 326,4 тыс. кв.м документация находится в разработке.-0-

Годовое задание по замене лифтов в Брестской области будет перевыполнено