ГГУ имени Ф.Скорины: только мирный диалог приведет к согласию и процветанию Беларуси

14 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Только мирный диалог приведет к согласию и процветанию Беларуси. Такая информация за подписью профсоюзного комитета студентов и профкома сотрудников размещена на сайте Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, сообщает БЕЛТА.

Студенты, преподаватели и сотрудники вуза заявляют о поддержке возможности высказывания и отстаивания различных точек зрения в рамках правового поля. "На пути развития страны недопустимы эскалации конфликта в городах Беларуси и дестабилизация обстановки в стране", - говорится в сообщении.

В университете призывают граждан не поддаваться на провокации, в том числе информационные, и не нарушать общественный порядок. "Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а государство - обеспечивать правопорядок и спокойствие. Только мирный диалог приведет к согласию и процветанию Беларуси. Берегите себя, своих близких и нашу страну", - резюмируют в вузе.-0-