Гигантскую сковороду картофеля приготовят на празднике под Минском

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль-ярмарка "Белорусская осень. Картофель. Плоды. Овощи" пройдет 19 октября на базе Научно-практического центра НАН по картофелеводству и плодоовощеводству в агрогородке Самохваловичи, сообщили БЕЛТА в НАН Беларуси.

Для гостей праздника хозяева приготовят картошку на гигантской сковороде. В программе значатся дегустация традиционных и оригинальных блюд белорусской кухни, развлекательная программа, конкурсы для посетителей. Победителей ожидают памятные призы.

Перед собравшимся выступят творческие коллективы, можно будет купить плодоовощную продукцию, продукты переработки плодов и ягод.

Мероприятие проводит Республиканский научный центр систем картофелеводства и плодоовощеводства. В нем примут участие ученые-селекционеры НАН Беларуси, представители министерств и ведомств, фермерских хозяйств, индивидуальные предприниматели страны.

Будет представлена выставка достижений в области картофелеводства, плодоводства и овощеводства, продемонстрированы новые сорта белорусской селекции, технологии выращивания растений.-0-