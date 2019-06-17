Гимнастка Любовь Черкашина открыла эстафету "Пламя мира" в Минске

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гимнастка Любовь Черкашина открыла эстафету II Европейских игр "Пламя мира" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне стартовала с площади Свободы, а затем передала факел известному артисту Владимиру Гостюхину. Эстафета сегодня пройдет по одной из главных магистралей Минска - проспекту Победителей. В ней примут участие известные артисты Анатолий Ярмоленко, Валерий Дайнеко, Ядвига Поплавская, спортсмены Ольга Мазуренок, Сергей Мартынов, Татьяна Ледовская, Сергей Макаренко, Наталья Цилинская, Дарья Домрачева и Максим Мирный.
В ближайшие дни до церемонии открытия мультиспортивного форума 21 июня "Пламя мира" побывает на крупных предприятиях и в самых знаковых местах белорусской столицы.
Факел Европейских игр был зажжен 3 мая в Риме. Всего в эстафете принимают участие 450 факелоносцев, "Пламя мира" преодолело более 7 тыс. км. Кульминация состоится на национальном олимпийском стадионе "Динамо", где 21 июня во время церемонии открытия зажжется огонь II Европейских игр.-0-
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