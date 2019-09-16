Гимназистов Барановичей научат создавать и управлять беспилотниками

16 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах учащихся гимназии научат создавать беспилотные аппараты и управлять ими, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор Дворца детского творчества Людмила Демидович.

В начале учебного года в учреждении дополнительного образования запустили пилотный проект "Внедрение модели образовательного кластера как условия предпрофильной подготовки операторов беспилотных авиационных комплексов и робототехники". Его партнерами являются гимназия №2 и ОАО "558 Авиационный ремонтный завод". Обучающий курс будет полезен будущим программистам, инженерам, авиаторам.

Во Дворце детского творчества специально оборудовали кабинет инновационных технологий и мастерскую технического творчества. Дважды в неделю учащиеся 6-7-х и 8-9-х классов будут заниматься там с педагогом, который трудится инженером на авиаремонтном заводе. Специалист научит ребят конструировать и моделировать летательные аппараты, управлять ими. А в гимназии дети будут углубленно изучать физику, математику и информатику.

"Мы тесно сотрудничаем с Авиационным ремонтным заводом, сейчас решили выйти на новый уровень обучения детей. В перспективе согласно проекту планируем профориентационную подготовку ребят, которые в будущем смогли бы по этому профилю поступить в академию авиации. Завод заинтересован в таких специалистах", - сказала Людмила Демидович.

Во Дворце детского творчества школьникам Барановичей предлагают постигать азы робототехники, 3D-моделирования, графического дизайна. Для ребят младшего возраста создано объединение по интересам "Технологика", где они могут получить базовые инженерные навыки. "Стараемся помочь детям найти дело по душе, которое в будущем могло бы стать их любимой профессией", - добавила собеседница.-0-