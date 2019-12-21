В Бресте зажгли огни на главной елке города

21 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня торжественно открыли главную елку города, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году макушку 24-метровой новогодней красавицы, установленной на площади Ленина в областном центре, украсила не традиционная звезда, а футбольный мяч - как символ победы команды "Динамо-Брест" в чемпионате страны. Весит эта необычная верхушка около 50 кг, в диаметре - 1,5 м.

Авторы главной сенсации года, подарившие массу положительных эмоций даже далеким от футбола брестчанам, сегодня также прибыли на праздник. Футболисты вышли на площадь с бело-синими флагами и под аплодисменты зрителей исполнили задорный рэп.

Вместе с председателем горисполкома Александром Рогачуком в церемонии символического зажжения огней на новогодней елке приняли участие самые яркие представители брестского футбола - преданный болельщик "Динамо-Брест" девятилетний Никита Полуянов и легендарный форвард команды Роман Василюк.

"Мы немного пошутили, сказав, что главную елку нашего города будет украшать футбольный мяч. Это не так. Главную елку Бреста украшает бриллиант, очень похожий на футбольный мяч. Учитывая, что у бриллианта 57 граней, я очень хотел бы, чтобы каждый год у нас был новый символ побед - такой же, какой мы достигли вместе, преобразив наш город", - сказал мэр.

Программу праздника "Новогоднее настроение 1000-летнего Бреста" составили выступления многочисленных детских творческих коллективов города, театрализованное представление. Затем на сцену вышла группа "Дрозды" и раскачала публику так, что всем на площади стало жарко.-0-