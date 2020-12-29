Главную елку области провели в Бресте

29 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня прошел областной новогодний благотворительный праздник для детей с участием руководства области, передает корреспондент БЕЛТА.

Приглашения на губернаторскую елку, которая по традиции состоялась в государственном областном центре молодежного творчества, получили 120 школьников из Бреста и Брестского района. В связи с пандемией много ребят, как в былые годы, собирать в областном центре не стали. Председатель облисполкома Анатолий Лис записал новогоднее видеообращение к юным жителям области, которое транслируется во время аналогичных праздников с участием руководства городов и районов. Все мероприятия проходят в соответствии с рекомендациями Минздрава по безопасности.

Всего в акции "Наши дети", которая проходит с 10 декабря по 10 января, примут участие более 5 тыс. юных жителей области. На ее проведение и подарки детям из областного бюджета выделено более Br70 тыс. В первую очередь, по словам губернатора, внимание уделяется одаренным ребятам, детям-сиротам, инвалидам, детям из малообеспеченных и многодетных семей, тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

"Мы, взрослые, постараемся оправдать ваши ожидания, наполнить эти дни хорошим новогодним настроением. Но самое главное - сделаем все, чтобы у вас было мирное и счастливое детство. У нас много поводов гордиться подрастающим поколением Брестчины - отличной учебой, успешным участием в международных, республиканских, областных, районных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. Приятно, что вместе с родителями вы активно включились в мероприятия Года малой родины, много сделали в своих городах и селах, чтобы они стали уютнее, чище и красивее. Каждый ваш добрый поступок - помощь старшим, уважение к родителям и учителям, посаженное дерево, прочитанная книга - это путь к тому, чтобы стать настоящим человеком, гражданином и патриотом родины", - сказал, обращаясь к школьникам Анатолий Лис. Руководитель области поздравил ребят с наступающими праздниками, пожелал им счастливого Нового года и яркого Рождества, веселых каникул.

Гостям праздника в ЦМТ показали театрализованное представление "Новый год и часолет", подготовленный участниками детских творческих коллективов центра. У елки состоялась большая игровая программа, по окончании которой всем ребятам вручили новогодние подарки от председателя Брестского облисполкома.-0-

Фото Вадима Якубёнка