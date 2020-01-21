Главным редактором информагентства "Могилевские ведомости" назначена Ирина Петрусевич

21 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Главным редактором информационного агентства "Могилевские ведомости" назначена Ирина Петрусевич. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Екатерина Музыченко.

Екатерина Музыченко во время представления Ирины Петрусевич

"Ирина Петрусевич не случайный человек в журналистике. Она с 2000 года работала в редакции районной газеты "Голас Касцюкоўшчыны". Прошла путь от корреспондента до главного редактора районной газеты. При ней издание стало одним из лучших в области. Кроме того, новый главный редактор работала заместителем председателя Костюковичского райисполкома. Она курировала социальные вопросы. Опыт и умение грамотно выстраивать взаимодействие с людьми должны способствовать новым положительным результатам работы могилевского информагентства", - отметила Екатерина Музыченко.

Ирина Петрусевич

Ирина Петрусевич родилась в 1976 году в деревне Каничи Костюковичского района. С 2000 года работала в редакции районной газеты "Голас Касцюкоўшчыны". С 2013 по 2018 год была главным редактором этого издания, с 2018-го по 2020-й - заместителем председателя Костюковичского районного исполнительного комитета.

Ирина Петрусевич

Информационное агентство "Могилевские ведомости" образовано в феврале 2013 года в результате реорганизации редакций газет "Могилевская правда" и "Могилевские ведомости". Включает в себя несколько печатных изданий и интернет-ресурс.-0-

Фото Олега Фойницкого