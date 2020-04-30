Главврач Гродненской инфекционной больницы: мы обеспечены необходимыми средствами защиты

30 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской областной инфекционной клинической больнице есть необходимый запас средств индивидуальной защиты и дезинфектантов. Об этом сообщил сегодня журналистам главврач клиники Сергей Тихонович, передает корреспондент БЕЛТА.

Скорая помощь на территории Гродненской областной инфекционной больницы

"Хочу поблагодарить всех, кто не остался равнодушным в этой ситуации. Регулярно предложения о помощи поступают со стороны предприятий, организаций, частных компаний и простых людей. Это вдохновляет и позволяет полностью сосредоточиться на оказании помощи пациентам", - сказал Сергей Тихонович.

Сергей Тихонович

Поддержать медиков решили и депутаты Палаты представителей от Гродно Тамара Долгошей, Лилия Кирьяк, Ирина Луканская и Елена Потапова. Сегодня они передали персоналу комплексы поливитаминов. Поддержал инициативу парламентариев и депутат Гродненского областного Совета депутатов Руслан Шведов.

Депутаты передали гродненским медикам наборы поливитаминов

Ирина Луканская, Лилия Кирьяк и Сергей Тихонович

"Областная инфекционная клиническая больница - главное медицинское учреждение в области, оказывающее помощь пациентам с коронавирусом со всего региона. Все мы понимаем, насколько напряженно и трудно сейчас работают медики, - отметила Ирина Луканская. - Было принято решение о закупке поливитаминных препаратов, в том числе содержащих необходимый организму весной витамин D, для поддержки сил и здоровья персонала. Из-за занятости на работе не всегда у медиков есть возможность сходить и приобрести необходимые витамины в аптеке".

Ирина Луканская

Сегодня в клинике трудятся 240 медработников. Депутаты закупили витаминный комплекс для каждого. Главный врач поблагодарил парламентариев. "Подобная спонсорская помощь поможет укрепить здоровье наших сотрудников, позволит им и дальше оказывать качественную помощь пациентам с коронавирусной инфекцией", - добавил он.-0-

Фото Леонида Щеглова