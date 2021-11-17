Главврач: прививочный пункт 10-й ГКБ Минска ввел более 1,6 тыс. доз вакцины от COVID-19

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,6 тыс. доз вакцины против COVID-19 введено в одной из крупнейших клиник Минска - 10-й городской клинической больнице, сообщил БЕЛТА главный врач учреждения Виктор Исачкин.

"Вакцинация играет решающую роль в предотвращении распространения инфекции COVID-19. Она позволяет перенести болезнь в более легкой форме, предотвратить летальные исходы", - подчеркнул Виктор Исачкин. Он добавил: по статистике, среди всех инфицированных, которые попали на больничные койки, процент привитых минимален. Тяжело переносят болезнь именно невакцинированные, которые, как правило, постфактум жалеют, что не сделали прививку.

На базе терапевтического кабинета больницы есть прививочный пункт, где проводится иммунизация минчан, иностранных граждан, медицинских работников. В наличии есть вакцина российского и китайского производства.

"Введено более 1,6 тыс. доз вакцины против COVID-19, 93% сотрудников больницы привиты, начата ревакцинация. Осложнений после введения вакцины не зарегистрировано", - добавил главный врач. Сам он, как и вся его семья, вакцинировался сразу, как только появилась возможность, препаратом "Спутник V". И планирует в соответствии с рекомендованными сроками в декабре ревакцинироваться.

10-я ГКБ - одна из крупнейших больниц Минска, рассчитана более чем на 1 тыс. коек. Здесь лечат большую часть заболеваний систем и органов: сердечно-сосудистые, эндокринные и глазные болезни, аллергию, заболевания органов грудной клетки, желудочно-кишечного тракта, гепатологические и психиатрические.

"Мы сейчас работаем в смешанном режиме: в "чистом" режиме помощь оказывают все офтальмологические отделения и торакальной хирургии (грудной клетки). Планируется вывести в работу в "чистом" режиме отделения желудочно-кишечной хирургии. Остальные пока оказывают помощь ковидным пациентам", - сказал Виктор Исачкин.

В учреждениях здравоохранения, в торговых центрах и других объектах в Минске есть около 100 точек, где желающих прививают от COVID-19.-0-