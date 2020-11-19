Главврач скорой помощи: мы обеспечены необходимыми средствами защиты и медикаментами

19 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Персонал скорой помощи в Гродно обеспечен средствами индивидуальной защиты, есть все необходимое и для оказания помощи пациентам. Об этом сегодня журналистам сообщил главный врач Гродненской областной станции скорой помощи Александр Байгин, передает корреспондент БЕЛТА.

Главврач отметил, что вторая волна коронавируса имеет свои особенности. "Речь прежде всего о серьезной нагрузке на коллектив. Выездов действительно много. В таком режиме раньше приходилось работать в эпидемии гриппа. Отмечу, что делается все, чтобы сотрудники были защищены, мы обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, дезинфекции. Есть и все, что нужно для оказания качественной помощи пациентам", - рассказал Александр Байгин. Он подчеркнул, что после первой волны инфекции накоплен солидный опыт работы в условиях коронавируса.

Сегодня медиков поддержала одна из компаний общественного питания Гродно. На подстанцию в обеденное время привезли пиццу для сотрудников.

"Приятно, что есть те, кто не остается равнодушным, поддерживает медиков. Это вдохновляет, позволяет полностью сосредоточиться на помощи пациентам", - отметил Александр Байгин. Он подчеркнул, что коллектив скорой помощи понимает всю ответственность.

"Весной было немало акций помощи медикам. Сейчас решили возродить их", - сказал директор компании общественного питания Егор Шония. По его словам, акция будет продолжена, возможно, ее поддержат другие фирмы. -0-

Фото Леонида Щеглова