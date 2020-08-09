Голосование в Гомельской области проходит спокойно, в рабочем режиме - Неверов

9 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области голосование на выборах Президента Беларуси проходит спокойно, в рабочем режиме, сообщил журналистам председатель областной избирательной комиссии Алексей Неверов, передает корреспондент БЕЛТА.
"Голосование на всех участках в Гомельской области и Гомеле проходит спокойно. Все в рабочем режиме. Люди посещают участки, отдают свои голоса за кандидатов. Никаких официальных жалоб в областную комиссию не поступало. Все идет в соответствии с законодательством", - отметил Алексей Неверов.
Всего, по данным на 14.00, в регионе проголосовали 75,83% избирателей.
Активность избирателей области подчеркнула депутат Палаты представителей Национального собрания Ирина Довгало. "Депутаты наделены правами наблюдателей, - пояснила парламентарий. - Мы видим, что активность избирателей налицо. Самое приятное, если наши избиратели будут мудрыми, и благоразумие всегда будет брать верх".
Всего в Гомельской области образованы 997 избирательных участков, 38 из которых размещены в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях.-0-