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19 февраля 2021, 16:11

Головченко: предприятия должны улавливать тенденции современности и вовремя находить новые ниши

Роман Головченко во время посещения предприятия
Роман Головченко во время посещения предприятия

19 февраля, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия должны улавливать тенденции современности и вовремя находить новые ниши. Таким мнением с журналистами поделился премьер-министр Роман Головченко во время посещения РУП "Бобруйская укрупненная типография имени А.Т.Непогодина", передает корреспондент БЕЛТА.

"Для любого предприятия важно вовремя подстраиваться под те тенденции, которые складываются в окружающем его мире, и находить новые ниши. Типография занимается выпуском продукции, которая нужна всем: бланки, накладные, билеты. Но со временем эта тенденция начала меняться, мир переходит в электронный и цифровой формат. Они эти тенденции вовремя уловили, перестроились на выпуск других видов продукции, ранее не производимых ими", - отметил Роман Головченко.

Во время визита обсуждались и перспективы развития бобруйской типографии. "Очень важный момент, сегодня много об этом говорили, - это переход на выпуск специальных кодов маркировки товара. Целый ряд продукции в Евразийском экономическом союзе подлежит такой маркировке. В частности, это касается молочной продукции, одной из наших основных экспортных позиций. С 1 мая немаркированная продукция не сможет поступать на рынки стран ЕС и в Россию. И чтобы экспорт не остановился, важно сделать упреждающие шаги. Это сложная технология, тем не менее, вовремя разворачиваем производство кодов, чтобы оснащать предприятия. Важно не упустить этот переходный момент, чтобы потом не остаться со своим товаром, который за пределы республики никуда не выйдет", - подчеркнул премьер-министр.

Бобруйская укрупненная типография имени А.Т.Непогодина сегодня - это прибыльное предприятие, специализирующееся на разработке и изготовлении бланков строгой отчетности, здесь разрабатываются и изготавливаются билетная продукция для наземного транспорта, зрелищных и культурно-массовых мероприятий, товарно-транспортная документация, страховые полисы, облигации и банковские документов, знаки почтовой оплаты и другие бланки ценных бумаг с определенными степенями защиты от подделки.

"Наша типография - многопрофильное предприятие, которое сохраняет старые традиции и развивает новые направления работы. Мы продолжаем изготавливать бланки строгого учета - они продолжают быть востребованными на рынке. Развиваем наши художественные и обычные марки, жесткую упаковку и упаковку из гибких полимерных материалов. Есть специальные операции, которые позволяют преобразовать выпускаемую продукцию и получить новое изделие, - рассказал директор типографии Владимир Пасько. - Одно из наших новых производств - выпуск платинок. Это крышечки для йогуртов, сметаны".

Учитывая специфику предприятия, основные рынки сбыта продукции - Беларусь и Россия. "План на ближайшую пятилетку - сохранить уже наработанные производства и осваивать новые. Мы должны удержать объемы бланков строгой отчетности. Это высокотехнологичная продукция, которая хорошо оплачивается. Планируем развивать производство упаковочной и этикеточной продукции. Наша цель - увеличить мощности, объемы и количество новых изделий, - отметил директор типографии. - Один из ключевых вопросов сегодня - отслеживание потребностей рынка. Важно находить перспективные направления, которые и завтра будут востребованы. Есть и те направления, от которых нужно своевременно отказываться, например, билетная продукция. Сейчас мир переходит на цифровые площадки и технологии. Раньше мы печатали практически миллион проездных билетов для Минска в месяц, а потом столица перешла на электронные карточки. Мы потеряли эти объемы, их нужно чем-то восполнять. Сейчас нам необходимо продолжать модернизацию. Это позволит развивать новые направления в упаковке, в том числе флоу-пак и другие виды востребованной упаковочной продукции".-0-

На предприятии
На предприятии

Фото Олега Фойницкого

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Бобруйск Головченко предприятие
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