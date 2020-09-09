9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко совершит рабочую поездку в Витебскую область, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Роман Головченко посетит мультимодальный промышленно-логистический комплекс "Бремино-Орша". Ему доложат о ходе строительства. Премьер-министр также ознакомится с ходом реконструкции аэродрома Орша, которая предусматривает в том числе капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы, возведение объектов вспомогательного назначения. Кроме того, в планах Романа Головченко посещение ОАО "Оршанский мясоконсервный комбинат" и ОАО "Техника связи".

Премьер-министр также проведет совещание по реализации комплекса мер, предусмотренных программой развития Оршанского района на период до 2023 года.-0-