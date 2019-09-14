Гомель получил в подарок сертификат на Br2,75 млн на завершение строительства поликлиники

14 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей в День города вручил мэру города Петру Кириченко сертификат на Br2,75 млн на завершение строительства поликлиники в микрорайоне №17, а также укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения областного центра, передает корреспондент БЕЛТА.

Подчеркивая заслуги гомельчан, губернатор отметил, что во многих начинаниях жители города стали первыми, а в чем-то - единственными в стране. "К примеру, единственные в Беларуси производители комбайнов. Здесь работает и крупнейший в СНГ и Европе стекольный завод. Прочные традиции есть в охране жизни и здоровья людей. Именно здесь в 1905 году была открыта глазная лечебница, а годом позже - первая акушерская школа. Первая санитарно-эпидемиологическая станция на территории Беларуси создана также в городе над Сожем. И сегодня врачи областного центра во многом сохраняют лидирующие позиции: первый ребенок после ЭКО родился с помощью специалистов гомельского медцентра в 1994 году. Эти традиции нужно продолжать", - сказал он.

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