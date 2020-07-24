"Гомельэнерго" модернизирует объекты к новому отопительному сезону

24 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На Гомельской ТЭЦ-2 проводится капитальный ремонт третьего энергоблока, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь РУП "Гомельэнерго" Оксана Шапорова.

Обновлению подлежат системы парораспределения турбины, подшипников турбины и генератора, проточной части и роторов цилиндров высокого, среднего и низкого давления. Монтируется схема кислотной промывки, восстанавливаются регенеративные воздухоподогреватели котла.

По словам пресс-секретаря, завершить капремонт планируется в августе, что станет важным шагом в подготовке энергосистемы к предстоящему отопительному периоду.

Работы продолжаются в других филиалах "Гомельэнерго". Так, на Светлогорской ТЭЦ завершили диагностику трубопровода. "Это позволит продлить срок эксплуатации трубопроводов на восемь лет, а также повысить надежность работы оборудования в отопительный период", - пояснили на предприятии.

В этом году гомельские энергетики включили в работу два новых центральных тепловых пункта. От котельных ЖКХ на централизованные источники тепловой энергии "Гомельнерго" переключены потребители, проживающие по улицам Димитрова, 26 и Ильича, 32 Новобелицкого района.

"Центральные тепловые пункты в Гомеле введены в эксплуатацию по распоряжению Президента "О вопросах энергосбережения". Документ предусматривает переключение потребителей от котельных организаций ЖКХ и других юрлиц, не входящих в состав ГПО "Белэнерго", на теплоисточники энергоснабжающих предприятий. "В перспективе это поможет повысить качество теплоснабжения потребителей Новобелицкого района, а также получить годовую экономию топливно-энергетических ресурсов в объеме 707 т условного топлива", - отметили в "Гомельэнерго".

Одним из важнейших проектов, реализованных в этом году, стала установка электрокотлов в районной котельной "Черниговская". Этот объект также стал частью комплексного плана развития электроэнергетической сферы региона с учетом интеграции БелАЭС в объединенную энергосистему республики. По оценке специалистов, эксплуатация электрокотельной позволит сократить объем потребления импортного природного газа. "Работа котельной на белорусской электроэнергии увеличит надежность системы теплоснабжения потребителей микрорайона-новостроя", - добавила пресс-секретарь.-0-