"Гомельэнерго" применило новое оборудование для бестраншейной прокладки коммуникаций

13 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новое оборудование для бестраншейной прокладки коммуникаций применили в филиале "Гомельэнергоспецремонт" РУП "Гомельэнерго", сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Ксения Шапорова.

Специалисты филиала использовали машину направленного бурения МНБ-50 при капитальном ремонте участка КЛ 10 кВ по ул.Моисеенко областного центра. Здесь впервые это новое оборудование применили для бестраншейной прокладки коммуникаций. С его помощью сделали закрытые переходы (проколы) на объекте. Длина проколов - фактически подземное пересечение под улицами Моисеенко и Плеханова - составила 19 м и 45 м. По ним протянуты футляры диаметром 125 мм для кабельной линии.

Фото "Гомельэнерго"

На предприятии отметили немало преимуществ использования такого оборудования и метода работы. В частности, движение по улицам Моисеенко и Плеханова не перекрывалось, не было нарушено покрытие проезжей части.

В "Гомельэнерго" планируют и в будущем применять это строительное решение.-0-