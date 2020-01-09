9 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Гомельоблимущество" до конца января выставит на аукцион более 20 объектов недвижимости. Актуальны предложения в различных уголках региона, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Гомельоблимущество".

Так, на ближайшие торги 9 января выставлено четыре гаража в Мозыре, различные по цене (со стартом от Br16,6 тыс. до Br191,6 тыс.) и площади от 180,1 кв.м до 592,5 кв.м. Также в райцентре предлагают двухэтажное административное здание общей площадью 561 кв.м и производственный корпус с проходной общей площадью 1,2 тыс. кв.м, другие объекты.

На аукцион 10 января к продаже предлагаются крупный объект в Гомеле. Речь о трехэтажном здании цеха технического обслуживания подвижного состава со служебным корпусом общей площадью 964 кв.м по ул. Шилова,14а. Начальная цена - 7 базовых величин (с 1 января БВ равна Br27). В агрогородке Даниловичи Ветковского района - здание бани площадью 57,7 кв.м. Этот объект можно использовать для организации общественного питания или розничной торговли.

Среди лотов - два одноэтажных жилых дома в Хойниках и в Чечерском районе.

Как рассказали в комитете, первый в 2020 году аукцион, организованный "Гомельоблимуществом" в начале января, был плодотворным и завершился продажей недвижимого имущества, расположенного в городе Ветка. Лот ушел с первых торгов за Br40,5 тыс. Неиспользуемый ранее объект позволит покупателю расширить масштабы его деятельности в области розничной торговли продуктами.

Январские аукционы запланированы также на 21, 23 и 28 числа. Со всеми предложениями инвесторы и потенциальные покупатели могут ознакомиться на сайте комитета.-0-