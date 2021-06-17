"Гомельоблимущество" выставит на аукцион 48 объектов недвижимости под жилье

17 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Комитет "Гомельоблимущество" выставит на торги 48 объектов недвижимости в разных районах области, которые в дальнейшем можно будет использовать под жилые помещения или для ведения личного подсобного хозяйства. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комитете.

Стартовая цена 36 лотов будет равна одной базовой величине (1 БВ - Br29). Ближайшие аукционы, с которых можно приобрести жилье, объявлены на 29 июня и 13 июля. На торгах планируется реализовать два лота - жилые дома в Гомельском и Мозырском районах.

Возможность покупки государственного имущества на торгах под жилье или для ведения личного подсобного хозяйства предусмотрена в Беларуси с 2012 года.

"Приобретение зданий на аукционах можно рассматривать как один из вариантов решения жилищного вопроса в стране. Чаще всего для этих целей предлагаются здания бывших школ, детских садов, ФАПов или клубов. Конструктивные особенности таких зданий позволяют переделать их для жилых целей с наименьшими временными и финансовыми затратами", - пояснили в комитете. За 9 лет предоставленной возможностью воспользовались почти 150 человек, 12 из них - иностранные граждане.

"Цены на проводимых комитетом аукционах весьма демократичны. Это относится и к объектам, предлагаемым под жилье", - обратили внимание в "Гомельоблимущество". Например, в 2017 году в городском поселке Лельчицы здание музыкальной школы продано за Br4,7 тыс. В Калинковичах в 2015 году здание художественной мастерской приобретено за Br16,1 тыс. Здание конторы в Жлобинском районе в 2017 году реализовали всего за Br48.

Комитет "Гомельоблимущество" проводит аукционы по продаже неиспользуемых жилых домов с 2015 года. За 7 лет продано 13 жилых помещений в Добрушском, Житковичском, Жлобинском, Калинковичском, Лельчицком, Мозырском, Речицком, Рогачевском, Хойникском и Чечерском районах.

Подробнее ознакомиться с предлагаемыми к продаже жилыми домами, а также изучить другую информацию можно на сайте комитета в разделе "Недвижимое имущество".-0-