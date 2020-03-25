25 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская область адресует слова поддержки итальянским друзьям и партнерам в связи с ситуацией, сложившейся в этой стране из-за коронавируса. Послания от имени жителей области за подписью председателя облисполкома Геннадия Соловья направляются в итальянские регионы и города, посольство Италии в Беларуси, сообщила сегодня журналистам пресс-секретарь облисполкома Ольга Рябикова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Эти тревожные известия сегодня никого в Беларуси не оставляют равнодушным. В Гомельской области, наиболее пострадавшей от последствий катастрофы на ЧАЭС, выросло уже не одно поколение детей, согретых итальянским солнцем и теплом ваших сердец. Разделяем скорбь тех, кто потерял своих родных и близких. Желаем скорейшего выздоровления заболевшим. Восхищаемся мужеством итальянского народа в борьбе с эпидемией", - говорится в послании. В нем звучит уверенность в том, что решительные меры итальянских властей, медиков, помощь мирового сообщества позволят преодолеть тяжелое испытание и с оптимизмом вернуться к привычному укладу жизни.

Председатель международного благотворительного общественного объединения "Помощь детям Чернобыля" Геннадий Корецкий отметил, что итальянская сторона помогает Гомельской области в преодолении последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС более 30 лет. За время сотрудничества только через эту организацию оздоровились в Италии свыше 120 тыс. детей из Гомельского региона. "Ребята и их семьи буквально сроднились с итальянскими друзьями. Нам звонит много людей, организаций, интересуются, как помочь Италии. То, что сегодня очень нужно итальянской стороне, - это доброе слово. В данной ситуации мы говорим итальянцам: сотни, тысячи белорусов с вами, наши сердца с вами", - отметил Геннадий Корецкий.

Он подчеркнул, что итальянская сторона помогает не только в оздоровлении детей, но и в ремонте соцучреждений, реализует медицинские проекты даже в эти непростые дни. "Только один пример. Сегодня итальянская ассоциация "Помощь детям Парма" перечислила деньги на приобретение медицинского оборудования для Кормянской ЦРБ и для проекта по скринингу рака шейки матки по методу Папаниколау (Пап-тест), который позволит выявлять ранние стадии онкозаболеваний", - сказал Геннадий Корецкий. Председатель объединения добавил, что итальянская сторона и ассоциации гарантируют, что проекты по оздоровлению также не будут закрыты. "Ни один проект не отменен, все пока просто приостановлено", - уточнил он.-0-