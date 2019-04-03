Гомельская область и Германия нарастили в 2018 году товарооборот более чем на 20%

3 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Минувший 2018 год стал одним из наиболее успешных в плане экономического сотрудничества Гомельской области и Германии: товарооборот составил более $1,16 млрд, темп роста по отношению к 2017 году - 121,9%. На этом акцентировали внимание на встрече в Гомельском облисполкоме Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Беларуси Петер Деттмар и губернатор Гомельской области Владимир Дворник, передает корреспондент БЕЛТА.

Петер Деттмар подчеркнул, что достигнутые результаты - это та основа, на которой можно дальше выстраивать взаимодействие. "В Минске я буду упоминать в разговорах с представителями немецкой экономики, с немецко-белорусским экономическим клубом, чтобы они больше внимания обращали именно на Гомельский регион в сфере инвестиций, торговли, экономики", - сказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА посол. Он отметил, что есть ряд предприятий с немецким капиталом, которые успешно работают и в областном центре, и в регионе, и в свободных экономических зонах. "Потенциал есть, он постепенно осваивается, но работы впереди еще много. Никогда нельзя оставаться довольным тем, что есть", - убежден Петер Деттмар.

По его мнению, сторонам нужно сконцентрироваться и развивать направления, которые сформировались. Также посол считает важным усилить работу с целью распространения в Германии более доступной информации об экономическом потенциале Гомельской области. "Я также надеюсь, что в будущем в Беларусь поступит еще больше немецких инвестиций. В какой форме, в каком из регионов, я бы пока не стал загадывать", - добавил дипломат. Одной из перспективных площадок он назвал индустриальный парк "Великий камень".

Петер Деттмар отметил также, что Беларусь, в том числе Гомельская область, располагает прекрасными ландшафтами, "здесь хорошие возможности для туристических поездок".

Владимир Дворник на встрече подчеркнул, что устойчивый рост товарооборота между Гомельской области и Германией наметился с 2015 года.

По итогам прошлого года в общем товарообороте Гомельской области доля Германии составила 11,9%, в экспорте - 24,2%. В 2018 году в Германию свои товары поставляли 108 предприятий-экспортеров. Основные из них "Белоруснефть", БМЗ, Речицкий метизный завод, "СветлогорскХимволокно", Мозырская швейная фабрика "НАДЭКС" и другие. Импортировались из Германии краны, клапаны, вентили и арматура для трубопроводов, различного вида насосы, электроды угольные, оборудование для обработки резины или пластмасс, поршневые двигатели внутреннего сгорания и прочее. Кроме того, в 2018 году из Германии в экономику Гомельской области привлечено прямых иностранных инвестиций на сумму $3,1 млн.

В январе этого года товарооборот между Гомельской областью и Германией составил $88,5 млн.-0-