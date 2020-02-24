Гомельская область развивает продажу недвижимости на электронных торгах

24 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области на электронных аукционах в прошлом году продали 23 объекта неиспользуемого недвижимого госимущества, сообщил сегодня журналистам начальник отдела аукционов и конкурсов комитета "Гомельоблимущество" Руслан Иванов, передает корреспондент БЕЛТА.

Начальник отдела подчеркнул, что с каждым годом "Гомельоблимущество" в работе с неиспользуемыми объектами уделяет все больше внимания электронным торгам. "В 2019 году было организовано и проведено 10 таких торгов (в 2018-м - 6). На них выставляли 83 лота, продали 23 (в 2018-м - 8)", - сказал Руслан Иванов. Участниками электронных торгов стали 89 претендентов. Например, нашло покупателя незавершенное здание для лечебно-профилактических и санаторно-курортных целей в областном центре, которое выставлялось на аукционы с 2016 года. Новый собственник уже использует помещение бывшего лицея на улице Ландышева в Гомеле. Реализовали и гостиницу в Калинковичах - ее цена на торгах выросла в два раза.

"Электронные торги позволяют охватить более широкий круг потенциальных покупателей, в том числе за пределами Гомельской области", - отметил Руслан Иванов. По его словам, это направление будут развивать в регионе и в нынешнем году. Уже подписан договор с Белорусской универсальной товарной биржей. Первые электронные торги запланированы на март, сейчас формируется перечень объектов.

В целом же в 2019 году комитет организовал почти 160 аукционов. На продажу выставляли более 550 лотов. Реализовали 99 объектов госсобственности, в том числе три жилых помещения. "От продажи объектов в бюджеты различных уровней поступит почти Br2,5 млн", - уточнил Руслан Иванов.

По его словам, перечень предлагаемых объектов достаточно широк по месту расположения, назначению, площади, цене. "По большей части на торги выставляются объекты социально-культурной сферы, производственно-складского и сельскохозяйственного назначения. Они освобождаются по различным причинам. Например, в результате оптимизации или строительства новых зданий", - пояснил начальник отдела.

В 2020 году в области для покупки предлагают свыше 250 объектов, при этом более 70 из них ранее не выставляли на торги.

"Наши аукционы являются открытыми, участие в них могут принимать все желающие - физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели, в том числе иностранные", - добавил Руслан Иванов.-0-