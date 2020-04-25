Гомельская область заработала на субботнике более Br1,3 млн

25 апреля, Светлогорский район /Корр. БЕЛТА/. Гомельская область заработала на республиканском субботнике более Br1,3 млн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе облисполкома.
Заместитель председателя облисполкома, руководитель рабочей группы по проведению республиканского субботника в Гомельской области Андрей Конюшко отметил, что сегодня в регионе наводят порядок на воинских захоронениях, местах боевой славы, высаживают лес. В населенных пунктах благоустраивают улицы и дворы, скверы и парки, устанавливают детские площадки, памятные знаки. В городах, селах, памятных местах высаживают аллеи молодых деревьев. "По предварительным данным, в субботнике принимают участие около 350 тыс. жителей области", - сказал Андрей Конюшко.
Среди важных объектов, где кипит работа, - мемориальный комплекс на месте сожженной в годы Великой Отечественной войны деревни Ола в Светлогорском районе. Здесь трудятся руководство области и района, актив БРСМ, работники Гомельского домостроительного комбината. Как сообщалось, часть заработанных на субботнике средств направят на реконструкцию мемориала в деревне Ола.-0-