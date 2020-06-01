Гомельские городские оркестры подарят детям онлайн-праздник музыки

1 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельские городские оркестры подарят онлайн-праздник живой музыки к Международному дню защиты детей, который отмечают сегодня в разных странах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на государственное учреждение.

Музыкальная программа ко Дню защиты детей включает любимые мелодии из детства. Исполнит их концертный духовой оркестр, дирижер - Сергей Калупахо.

"Самые светлые, чистые и добрые воспоминания у каждого из нас связаны с детством - временем, когда мир вокруг кажется огромным, а небо безоблачным, когда искренне веришь в чудо и радуешься каждому новому дню. С годами эти ощущения ослабевают, но детские впечатления мы проносим через всю жизнь. Поэтому так важен этот добрый детский праздник. Он напомнит взрослым о той большой ответственности, которую мы несем за юное поколение", - рассказали в государственном учреждении.

Организаторы музыкального онлайн-праздника желают ребятам удачи и успехов во всех начинаниях, веселых каникул, новых друзей, счастья, радости и здоровья. Взрослым - гордости за детей и внуков, крепкого здоровья, любви и благополучия.

Прямая трансляция концерта будет вестись на страничке городских оркестров в соцсети "ВКонтакте". Начало в 15.00.-0-