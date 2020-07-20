Гомельские машиностроители отправили в Россию партию нового оборудования для полевой сейсморазведки

20 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельское ОАО "Сейсмотехника" освоило выпуск новых машинокомплектов виброисточников сейсмических сигналов. Технику экспортируют в Россию - в АО "Башнефтегеофизика", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе РУП "Производственное объединение "Белоруснефть".

Оборудование отвечает всем требованиям современной сейсморазведки. Главное отличие - в шасси, в основе которого раздельный гусеничный ход. Такая особенность позволяет улучшить проходимость техники в суровых условиях Крайнего Севера.

"По сути это непосредственно сейсмоисточник с транспортной базой. На производственной базе "Башнефтегеофизики" - в ООО "Сервис-Мастер" - оборудование оснащается системой управления и другими комплектующими", - пояснили в пресс-службе.

Конечный продукт у российских геологов известен под брендом "Батыр". Производят два варианта: для северного региона, где геофизики трудятся зимой, делают на гусеничном ходу, а для регионов европейской части России, где основные работы проводятся в летние месяцы, - на колесном.

"По принципу кооперации белорусы и россияне начали работать три года назад. Тогда гомельские машиностроители поставили в адрес АО "Башнефтегеофизика" первые машинокомплекты предыдущей версии виброисточников. Опыт оказался удачным. Как отмечают российские партнеры, в сложнейших климатических и природных условиях Крайнего Севера машины показали себя надежной, безотказной и ремонтопригодной техникой", - рассказали в пресс-службе.

На предприятии добавили, что в модернизированной модели улучшенная ходовая часть получила еще одну особенность. При необходимости гусеницы можно заменить на колесную часть.

Если производство опытного образца признают успешным, "Сейсмотехника" сможет выпускать не только машинокомплекты для российской компании, но и полностью готовые виброисточники сейсмических сигналов для зарубежного рынка.-0-

Фото РУП "Производственное объединение "Белоруснефть"