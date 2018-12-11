Гомельские школьники победили в республиканском турнире юных математиков

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная команда гимназии №71 и средней школы №72 Гомеля завоевала диплом I степени на XХ Республиканском турнире юных математиков, который прошел в столичной гимназии-колледже искусств имени И.О. Ахремчика 4-9 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.

Дипломы II степени получили учащиеся лицея БГУ и команды минской гимназии №41 им. Серебряного В.Х. На третьем месте учащиеся столичной гимназии №29, сборная команда гимназии №4, средней школы №27 и гимназии №3 Гродно, а также вторая команда минской гимназии №41. Учащиеся из Санкт-Петербурга, принимавшие участие в турнире вне конкурса, завоевали диплом III степени.

Соревнования состояли из трех этапов и финала математических боев, в ходе которых команды поочередно выступили в роли докладчиков, оппонентов и рецензентов. Учащихся оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли доктора и кандидаты наук, представители НАН Беларуси, учреждений общего среднего и высшего образования из разных регионов республики.

Из числа победителей будут отобраны претенденты на участие в международном турнире юных математиков, который в 2019 году планируется провести в Испании.-0-