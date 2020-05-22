Гомельские спасатели запустили проект "Безопасная рассада"

22 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Спасатели запустили проект "Безопасная рассада" в Гомельской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Ксения Шингирей.

Напарниками спасателей по профилактике палов сухой растительности стали продавцы рассады на рынках региона. Такой подход выбрали работники МЧС для напоминания дачникам о правилах безопасности. Его принципиальность в том, что общаться с покупателями - дачниками и сельчанами - будут продавцы. Рекомендуя сорт рассады, они напомнят и о безопасности.

Спасатели передали для раздачи информационные буклеты и тематические наклейки на емкости для рассады. Сотни товаров для дачников с пометками от спасателей будут реализовываться на рынках региона. Такая шпаргалка станет заметным и ненавязчивым напоминанием о правилах безопасности для дачников и сельчан. В областном управлении намерены регулярно поставлять информационные материалы своим коллегам по профилактике.

В разгар дачного сезона садоводы и огородники очень заняты на своих придомовых и дачных участках. В этом круговороте порой забывают о вопросах собственной безопасности. "Советы от МЧС на товаре номер один для заядлых садоводов и огородников - на рассаде. Рекомендации от продавцов в диалогах. Все это позволит не допустить бездумное обращение с огнем на приусадебном участке. Такой проект мы проводим впервые. Рады, что продавцы откликнулись на призыв МЧС в организации такой профилактической работы. Диалог между покупателем и продавцом есть, поэтому мы уверены, что такой форматы работы даст результаты и будет эффективным", - отметила Ксения Шингирей.-0-