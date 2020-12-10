Гомельский ГМУ направил волонтеров для помощи медперсоналу Речицкой райбольницы в "красной" зоне

10 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский государственный медицинский университет заключил договор о безвозмездной помощи с Речицкой центральной районной больницей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Сформирован волонтерский отряд по борьбе с COVID-19, в который вошли студенты лечебного факультета. "Все студенты прошли соответствующее обучение, застрахованы профкомом, обеспечены средствами индивидуальной защиты. По плану, волонтеры будут выезжать в Речицу каждые выходные", - рассказали в вузе.

Добровольцы работают в инфекционных отделениях, занимаются непосредственно с пациентами в "красной" зоне: измеряют оксигенацию крови, следят за правильным положением пациента на животе, учат элементам дыхательной и мышечной гимнастики. Также в числе рабочих задач будущих врачей - просветительская работа и психологическая поддержка, уточнили в вузе.

По опыту работы волонтеров ГМУ в учреждениях здравоохранения областного центра, именно такие аспекты медицинской помощи наиболее востребованы.-0-