Гомельский профсоюз медиков направит Br16 тыс. помощи детским лечебным учреждениям

9 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский обком отраслевого профсоюза направит безвозмездную помощь на Br16 тыс. шести детским лечебным учреждениям региона, сообщили БЕЛТА в Белорусском профсоюзе работников здравоохранения.

В преддверии новогодних и рождественских праздников отраслевой профсоюз присоединяется к общереспубликанской благотворительной акции "Профсоюзы - детям". Подарочные сертификаты на общую сумму Br16 тыс. получат областные дом ребенка, детская больница, детский центр медицинской реабилитации "Верасок", детская больница медреабилитации "Живица", Мозырская городская детская больница, Гомельская городская центральная детская поликлиника.

Безвозмездную спонсорскую помощь планируют направить на укрепление материально-технической базы учреждений, в том числе на закупку средств гигиены, мебели, бытовой техники, спортивного и игрового инвентаря.

Кроме того, материальную помощь к Новому году от областного профсоюза работников здравоохранения получат более 300 родителей - членов отраслевого профсоюза, которые воспитывают детей-инвалидов до 18 лет. На эти цели запланировано около Br10 тыс.-0-