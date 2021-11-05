"Гомельтранснефть Дружба" реконструирует технологические трубопроводы на ЛПДС "Мозырь"

5 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Гомельтранснефть Дружба" при реконструкции объектов линейной производственно-диспетчерской станции "Мозырь" с 1 по 3 ноября выполнили первый этап по подключению технологических трубопроводов системы измерений количества и показателей качества нефти, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

Работы по подключению смонтированных трубопроводов к существующим технологическим трубопроводам провели во время плановой остановки нефтепровода.

Специалисты предприятия совместно с подрядчиками демонтировали участки трубопроводов и выполнили сварочно-монтажные работы. Качество сварных стыков проверили с помощью методов неразрушающего контроля.-0-