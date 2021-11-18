"Гомельтранснефть Дружба" восстановила плановую перекачку нефти

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18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" восстановило плановую перекачку нефти, сообщили БЕЛТА на предприятии.
"ОАО "Гомельтранснефть Дружба" 18 ноября в 12.13 вышло на режим плановой перекачки углеводородного сырья на участке НПС "Гомель - Мозырь - Адамово", - говорится в сообщении.
Ограничение объемов перекачки нефти на 7% на этом участке было связано с плановыми ремонтными работами на нефтеперекачивающей станции "Гомель".
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