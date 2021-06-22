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22 июня 2021, 14:39

"Гомсельмаш" отправил аграриям Минской и Витебской областей зерноуборочные новинки

Фото ОАО "Гомсельмаш"
Фото ОАО "Гомсельмаш"

22 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомсельмаш" отправило аграриям Минской и Витебской областей производственную новинку - высокопроизводительные зерноуборочные комбайны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт холдинга.

Речь о зерноуборочном комбайне GS2124 с двигателем мощностью 520 лошадиных сил. Объем зернового бункера модели - 10,5 куб.м.

"В современной новинке GS2124 установлены экономичный двигатель Cummins, реверсивный вентилятор очистки радиатора, половоразбрасыватель, пятисекционный вентилятор с гидравлическим приводом, автоматическая централизованная система смазки, улучшенная наклонная камера с системой удаления пыли и электрогидравлическим копированием, современная кабина Uni Cab, которая оснащена всем необходимым для комфортной работы комбайнера", - рассказали о преимуществах модели на предприятии.

В машине предусмотрено множество опций для удобства комбайнера и высокой производительности. Так, бортовой компьютер с монитором и сенсорным управлением, функцией выбора оптимальных настроек комбайна в зависимости от текущих условий обеспечивает простоту и удобство в работе. А мощная диодная осветительная система рабочей зоны с 10 фарами обеспечивает прекрасную видимость при работе в темное время суток. "Моноблочные пульты управления комбайном и освещением, современный эргономичный джойстик, видеонаблюдение за рабочими зонами, аудиосистема, холодильник с функцией подогрева, бокс для охлаждения напитков, система автоматического поддержания заданной температуры кондиционером, USB-разъем для подключения внешних устройств, розетка на 12V, органайзеры для хранения документов и мелких вещей, рулевая колонка и кресло на пневмоподвеске с регулировками позволяют настроить удобное рабочее положение", - отметили в холдинге.

"Одно из главных отличий новинки "Гомсельмаша" - оснащение системой точного земледелия. Новые решения помогают сельхозорганизациям на каждом этапе работ от подготовки почвы до сбора урожая", - подчеркнули на предприятии.

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Предприятие выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны "Гомсельмаша" работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства.-0-

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