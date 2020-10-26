26 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Гомсельмаш" планирует выпустить более 2 тыс. комбайнов к следующей уборочной кампании. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора по идеологической работе, кадрам и социальным вопросам ОАО "Гомсельмаш" Александр Конопацкий, передает корреспондент БЕЛТА.

При обсуждении производственного календаря на 2021 год на предприятии планируют серьезные объемы выпуска продукции. По предварительным прогнозам, к августу необходимо собрать более 2 тыс. машин. "Объем нешуточный. Суточный темп должен быть не менее 12 машин. Тогда будем выходить на нужные позиции", - рассказал Александр Конопацкий.

Такой оптимизм на предприятии вполне обоснован. Две трети продукции отправляется на экспорт. Интерес заказчиков обусловлен предложением. "В линейке появились новые машины с разными модификациями двигателей и набором опций. И они пользуются спросом. К примеру, прямо на недавней выставке в Москве мы продали 30 машин. Российские и казахстанские аграрии заинтересовались нашей техникой. Были подписаны контракты. Востребованы машины и в дальнем зарубежье. Осваиваем новые рынки. В этом году 20 машин отправили в Зимбабве, еще готовим партию туда же", - отметил заместитель генерального директора. В основе поставок остаются российские партнеры.

В этом году оживился внутренний рынок - серьезно прибавили в этом направлении. В планах на следующий год - не снижать эту цифру. "Спрос возрос на всех рынках. Если так пойдет дальше, будет одна проблема: успеть сделать все то, что пользуется спросом. То есть встает вопрос не как реализовать, а как произвести необходимые объемы в срок", - рассказали на предприятии.

Ранее осенне-зимний период всегда был не сезонным для машиностроителей. "Но этот зимний период мы будем использовать как задел. Планируем к марту подойти с определенной "подушкой": подготовить порядка 600 машин", - отметил Александр Конопацкий.

"Сейчас мы обсуждаем производственный календарь на будущий год. Обычно на предприятиях России вводят так называемые январские каникулы. Мы не будем подстраиваться под этот режим. Да, первые три дня января будут выходными, а с 4-го числа все выйдут на работу. Никаких простоев не просматривается, и о четырехдневке речи не идет. Наоборот, думаем, как организовать двухсменный режим в цехах. Оборотные средства позволяют это сделать", - подчеркнул заместитель гендиректора.

Напряженные планы открывают перспективы для тех, кто в поисках работы. "Продленками не выйдем на такой объем, и не только на главном конвейере, но и на механообрабатывающем производстве. К тому же дополнительно трудоустроим более 200 человек основных рабочих специальностей: станочники, токари, операторы, фрезеровщики, сверловщики, машинисты кранов и другие. При этом будем рассматривать разные варианты. В зимний период будет возможность набрать людей и при необходимости провести обучение, подготовить кадры", - сказали на предприятии.

Холдинг "Гомсельмаш " - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Предприятие выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны "Гомсельмаша" работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства.-0-