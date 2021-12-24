"Гомсельмаш" проведет испытания комбайна с двигателем повышенной мощности

24 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомсельмаш" в следующем году приступит к испытаниям кормоуборочного комбайна GOMSELMASH FS8060 с двигателем мощностью 653 л.с., сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт предприятия.

"Решение о разработке двигателя мощностью 653 л.с. было принято в 2019 году во время визита делегации "Гомсельмаша" в Ярославскую область", - сказали на предприятии.

ПАО "Тутаевский моторный завод" (дочернее предприятие ПАО "КамАЗ" в Ярославской области) разработал и изготовил опытный образец двигателя повышенной мощности. Он будет тестироваться в составе кормоуборочного комбайна GOMSELMASH FS8060. По словам главного конструктора ПАО "ТМЗ" Александра Шевцова, увеличение мощности двигателя достигнуто за счет увеличения рабочего объема до 18,47 л, а также применения двух турбокомпрессоров и чугунных головок цилиндра. Двигатель отличается оригинальной схемой балансировки коленвала и электронной системой управления.

Изготовление комплектующих для нового двигателя завершилось в этом году. "В течение 2022 года двигатель будет проходить эксплуатационные испытания, по результатам которых будет приниматься решение о серийных поставках нового двигателя", - уточнили на предприятии.

В ОАО добавили, что FS8060 - самый мощный и высокопроизводительный кормоуборочный комбайн в линейке "Гомсельмаша". За один день работы он способен заготавливать до 1,2 тыс. т силоса и до 700 т сенажа

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Предприятие выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны "Гомсельмаша" работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства.-0-