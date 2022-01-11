"Гомсельмаш" в 2021 году увеличил объем производства техники на 30%

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем производства продукции "Гомсельмаша" возрос на 30% по итогам 2021 года в сравнении с 2020-м, сообщили БЕЛТА на предприятии.
Машиностроители нарастили и объем экспорта. Этот показатель увеличился на 33% по сравнению с 2020 годом.
"У покупателей пользуется спросом и зерноуборочная, и кормоуборочная техника GOMSELMASH. Растет интерес к приобретению техники в лизинг. В 2021 году была выпущена новая линейка техники GOMSELMASH GS812 PRO, GS812 PROFI, GS10 PRO, GS12A1 PRO и GS12A1 PROFI, оборудованная комфортабельной кабиной LUX CAB. Также была выпущена партия премиум-комбайнов GOMSELMASH GS2124, оснащенных кабиной UNI CAB", - рассказали на предприятии.
В зимний период "Гомсельмаш" продолжает выпуск агромашин, что позволит сельскому хозяйству подготовиться к уборочной кампании.-0-