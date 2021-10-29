Горячую линию по вопросам профилактики COVID-19 запустил БРСМ в Могилевской области

29 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Горячую линию по вопросам профилактики COVID-19 и помощи пожилым людям, инвалидам и другим нуждающимся запустил БРСМ в Могилевской области, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном комитете общественного объединения.

Волонтеры готовы помочь с доставкой продуктов питания, медикаментов на дом, в благоустройстве придомовых участков ветеранам Великой Отечественной войны, одиноко проживающим пожилым людям и другим нуждающимся категориям граждан. Заявку можно оставить по номерам телефонов: 8(0222)76-70-49, 8 (0222) 76-67-14. "Такая работа проводится в каждом районе нашего региона. Если заявка из другого района поступит к нам в обком, мы передадим ее в нужный районный комитет. Никто не останется без внимания и помощи", - рассказали в БРСМ.

Помимо этого, волонтеры движения БРСМ "Доброе Сердце" помогают проконсультировать граждан по вопросам профилактики коронавирусной инфекции. На территориях, прилегающих к торговым объектам, волонтеры проводят информационно-профилактическую акцию "COVID-патруль". "Волонтеры, экипированные необходимыми средствами защиты и специальными бейджами, проводят информационно-просветительскую работу о необходимости вакцинации, напоминают всем о необходимости соблюдения масочного режима и дистанцирования", - отметили в обкоме.-0-