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30 октября 2020, 17:27

Город-спутник, город-мечта

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
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Да будет дом!

Жабинковский район одинаково хорошо развивается по всем отраслям: сельское хозяйство, промышленность, культура. При этом регион остается комфортным для жизни и привлекательным для туристов, которые приезжают сюда из разных уголков страны и зарубежья. В 2014-м райцентр получил статус города-спутника. Чем сегодня живет Жабинковщина и каким видится ее завтра, спросили у председателя райисполкома Виталия Кулака.

– Жабинковский район – сельскохозяйственный. Какие успехи в аграрном секторе можете выделить?

– У нас 8 хозяйств, за которыми закреплено 39 тыс. га сельхозугодий, в том числе 28 тыс. га пашни. Урожайность зерновых в этом году составила 42,3 ц/га, что выше среднеобластного показателя на 2,8 ц/га. Аграрии намолотили более 48 тыс. тонн зерна, увеличив прошлогодний показатель на 5 тыс. тонн.

Но и сегодня на полях слышен гул комбайнов. Но и сегодня на полях слышен гул комбайнов. Уже завершили уборку кукурузы на силос, заготовив свыше 170 тыс. тонн (плюс 26 тыс. тонн к уровню 2019 года). С более 50% площадей убрали кукурузу на зерно при урожайности 90,9 ц/га и сахарную свеклу с урожайностью 445 ц/га.

В хозяйствах района продолжается техническое перевооружение основных средств и внедрение современного оборудования. Одно из приоритетных направлений развития отрасли – техническая переоснащенность. Несмотря на сложное финансовое положение сельхозпредприятий, за этот год заключено договоров и поставлено современной техники на сумму 4,5 млн рублей.

Значительных результатов добились и в строительстве ферм. На сегодня реконструирована и построена 21 современная молочно-товарная ферма с новым доильно-молочным оборудованием, где содержится 97 % всего поголовья коров. В текущем году завершено строительство животноводческих помещений для выращивания ремонтного молодняка в ОАО "Хмелево", ОАО "Рогознянский", ОАО "Ракитница". Идет строительство современной молочно-товарной фермы ОАО "Жабинковский" в агрогородке Большие Яковчицы. Благодаря ей хозяйство получит возможность увеличить поголовье молочного стада на 300 голов, получить прирост молока на 3 тонны в сутки и увеличить его суточную сдачу до 30 – 32 тонн. При этом выручка от реализации молока в год увеличится более чем на 2 млн рублей. В ОАО "Вознесенский" для улучшения генетического потенциала маточного поголовья с целью увеличения производства молока в этом году было завезено из Европы 62 головы скота голштинской породы.

– В районе два крупных предприятия – сахарный и комбикормовый заводы. Как сработал промышленный комплекс?

– Промышленность Жабинковского района представлена пятью предприятиями, в их числе торфобрикетный, сахарный, два комбикормовых завода и жилищно-коммунальное хозяйство. Удельный вес промышленного производства региона в областном объеме по итогам 2019 года составил 1,6%. Всего в промышленности занято свыше 1,4 тыс. человек.

Самые крупные – сахарный и комбикормовый заводы. Они формируют до 86% объема промышленного производства и обеспечивают рабочими местами более 900 человек.

В этом году ОАО "Жабинковский сахарный завод" завершило реконструкцию производственных мощностей. Завод может перерабатывать в сутки до 10 тыс. тонн сахарной свеклы и выпускать 1400 тонн сахара. Реконструкция позволила сократить потери сахара при хранении, транспортировке и переработке на 0,5%, а это около 4 тыс. тонн.

Сладость сахара из Жабинки знают не только в Беларуси, но и России, Грузии, Украине, Казахстане, США, Польше и других государствах. Экспорт достигает 50% объемов производства и осуществляется более чем в 20 стран мира. В текущем году предприятием освоены новые рынки сбыта: Бенин, Гана, Дания, Джибути, Израиль, Черногория, Абхазия.

Доля ОАО "Жабинковский комбикормовый завод" в объемах промышленного производства района составляет свыше 30%. Характерной особенностью завода является постоянное совершенствование технологических процессов и расширение ассортимента. С апреля 2020 года здесь начат выпуск инновационной продукции – комбикормов по новому рецепту для карповых рыб, продуктивных коров и телят.

Расширяется использование частных инвестиций в строительстве производственных объектов. Например, ЗАО "Консул" в 2018 году завершило строительство и ввело в эксплуатацию крупный завод по производству премиксов, суперконцентратов и комбикормов. Это современный комплекс, оснащенный оборудованием ведущих европейских производителей. Аналогов данному заводу нет на территории стран СНГ.

Важно отметить, что перед всеми промышленными предприятиями района стоит задача по наращиванию объемов производства, снижению уровня затрат, увеличению производительности труда с обеспечением роста заработной платы.

– В 2014 году Жабинка стала городом-спутником Бреста. Как изменился за эти годы населенный пункт?

– Жабинковский райисполком разработал план мероприятий по развитию города-спутника на 2018 – 2020 годы. Основное внимание уделено жилищному строительству. По итогам работы в 2016 – 2019 годах в Жабинке введено в эксплуатацию более 34 тыс. кв. метров жилья: пять 40-квартирных домов и один 60-квартирный, а также 91 индивидуальный жилой.

С начала 2020-го в городе-спутнике построено два 40-квартирных дома и 27 частных жилых строений. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 10 тыс. кв. метров жилья.

Что касается социальной инфраструктуры, то и в этом плане проделан большой объем работы. Начата тепловая модернизация здания ФОУ "Спортивный комплекс "Бодрость", капитальный ремонт ясли-сада №4. За последние пять завершили реконструкцию пищеблоков во всех городских школах. Также была проведена реконструкция инфекционного корпуса под отделение психосоматических расстройств УЗ "Жабинковская центральная районная больница".

Туристу на заметку

– Обязательно посетите Спасо-Преображенский мужской монастырь в агрогородке Хмелево, где хранится чудотворная икона Божией Матери "Ченстоховская" и старинная икона Святителя Николая Чудотворца.

– В нескольких километрах от агрогородка Степанки на месте сожженной деревни Дремлево расположен мемориальный комплекс "Дремлево".

– Еще одно значимое место – Жабинковский районный историко-краеведческий музей в деревне Малые Сехновичи. Один из его залов посвящен Тадеушу Костюшко – руководителю восстания 1794 года, национальному герою нескольких стран.

– Историческую ценность представляет железнодорожная станция "Жабинка". С помощью QR-кода вы узнаете много интересных фактов о вокзале с момента его образования.

– На территории ПМК-19 под открытым небом разместился музей специальной техники и оборудования, которые использовались в различные годы при реализации масштабных программ мелиорации Полесья.

Марина МАНУЙЛИК, 7 Дней

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