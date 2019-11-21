Городская ярмарка вакансий пройдет в Минске 12 декабря

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома приглашает нанимателей столицы поучаствовать в общегородской ярмарке вакансий "Работа здесь!", которая состоится 12 декабря в культурно-спортивном центре УП "Минское отделение Белорусской железной дороги". Об этом БЕЛТА сообщили в комитете.

С 10.00 до 13.00 соискатели рабочих мест смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться у представителей кадровых служб с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты. Специалисты службы занятости проконсультируют по вопросам трудоустройства, обучения, регистрации граждан в качестве безработных, предоставления субсидии для организации предпринимательской деятельности.

"Для нанимателей участие в ярмарке - это не только эффективный способ подбора персонала, но и реклама организации, создание ее позитивного образа", - отметили в комитете по труду, занятости и социальной защите.

До 27 ноября принимаются заявки от предприятий и организаций, желающих выставить свои вакансии на ярмарке.-0-