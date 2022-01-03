Городские службы Минска борются с гололедом с ночи, не ограничивая количество используемой смеси

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи со сложными погодными условиями число единиц спецтехники для обработки улиц утром 3 января увеличено, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".
"В ночные часы на обработку улиц были направлены 254 единицы техники, а к утру их число было увеличено", - отметил заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Владимир Латушкин.
По его словам, сейчас на обработке и расчистке улиц задействованы 324 единицы техники и 648 человек.
Из-за сложных погодных условий противогололедная смесь используется вне лимитов, чтобы обеспечить качественную и постоянную обработку.
"К утру ситуация находится под контролем городских служб", - заверил Владимир Латушкин.-0-