Городской сад после реконструкции стал новой достопримечательностью Бреста - Рогачук

3 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Городской сад после проведения реконструкции стал новой достопримечательностью Бреста. Такое мнение сегодня во время торжественного открытия рекреационной зоны высказал председатель горисполкома Александр Рогачук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Городской сад не похож ни на один из действующих парков Бреста. У него свое лицо, энергетика, история. Наша задача - развивать в таком амплуа эту зону дальше, ни в коем случае не навредив новоделами. Парк должен быть аутентичным и душевным, - подчеркнул Александр Рогачук. - Таких точек - зеленых, атмосферных - в городе должно быть все больше. Например, сейчас говорим о создании пушкинского скверика. Уверен, что и в 2020 году брестчане будут свидетелями появления замечательных мест отдыха".

С инициативой восстановить Городской сад местные власти выступили несколько лет назад. Во время субботников старинный парк на берегу Мухавца очистили от лишней растительности и мусора. Нынешней весной коммунальщики приступили к реконструкции: проложили пешеходные дорожки, установили беседку, светильники и стильные лавочки, резные арки на входах, отремонтировали водонапорную башню. Доминантой места отдыха стал каменный валун, опоясанный кованым рушником с белорусским орнаментом. К памятному знаку прикреплен логотип тысячелетия Бреста и надпись "Городской садъ".

"Полгода нам понадобилось, чтобы это место преобразилось. В Городской сад силы и душу вложили все работники ЖКХ Бреста. Помогали нам и спонсоры - ОАО "Брестжилпроект", концерн "Брестмясомолпром", машиностроительное предприятие "Компо". Общими усилиями к тысячелетию города создали привлекательную зону отдыха", - отметил генеральный директор городского жилищно-коммунального хозяйства Игорь Сильченко.

Обращаясь к горожанам, Александр Рогачук заверил, что после празднования тысячелетия областной центр не замедлит своего развития. "Готовится программа действий на 2020 год. Она не включает сверхбюджетных инвестиций, будут не очень дорогие, но важные проекты благоустройства. Это касается озеленения, дворовых территорий, детских площадок, новых точек исторического интереса к нашему городу", - добавил мэр Бреста. В числе объектов, где планируется продолжить работы, названы набережная Мухавца и парк Тысячелетия.-0-