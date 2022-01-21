Городскую лыжню организуют в Могилеве 29 января

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21 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Городской спортивный праздник "Могилевская лыжня - 2022" пройдет в Могилеве 29 января. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отдела спорта и туризма Могилевского горисполкома Дмитрий Латенков. Соревнования планируется проводить в Печерском лесопарке. Проходить они будут в различных возрастных категориях. "Первыми на стартовую линию выйдут дети до 10 лет - им предстоит преодолеть дистанцию в 1 км. Примут участие в забеге и ветераны - возрастная категория от 60 лет. Кроме этого, участниками соревнований станут учащиеся общего среднего, профессионально-технического, высшего образования, коллективы организаций и предприятий города. Для них будет подготовлена дистанция в 2 км", - отметил Дмитрий Латенков. Всего планируется 10 забегов. Получить номера участников можно будет 27 января с 14.00 до 17.00 по адресу: Могилев, ул.Ленинская, 50б (стадион "Спартак") по предварительной заявке, а также непосредственно перед началом соревнований. Для индивидуального участия в забегах необходимо иметь медицинскую справку с указанием отсутствия у спортсмена противопоказаний. "Стать участником соревнований может любой желающий. На месте проведения будет работать прокат инвентаря. Кроме этого, здесь можно будет угоститься солдатской кашей и теплым чаем", - отметил начальник отдела спорта и туризма. Начало соревнований планируется в 11.00 при благоприятных погодных условиях.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!