Госавтоинспекция Брестской области усилит контроль на трассе М10

19 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Брестской области 22-26 октября усилит надзор на трассе М10, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Инспекторы будут дежурить на наиболее аварийно-опасных участках автодороги Кобрин - Гомель - граница России. "Будут организованы отработки нерегулируемых переходов, участков дорог, улиц, наиболее подверженных риску совершения наездов на пешеходов, велосипедистов и возчиков. При этом сотрудники ГАИ ориентированы как на обеспечение безопасности на дорогах, так и оказание помощи участникам дорожного движения", - отметили в областной Госавтоинспекции.

В поле зрения инспекторов окажутся грубо нарушающие ПДД пешеходы. Также сотрудники будут выявлять пьяных водителей и бесправников, нарушителей скоростного режима, правил маневрирования, обгона, перевозки пассажиров.

В Брестской области на отрезке трассы М10 в этом году произошло 12 ДТП, в которых погибли шесть человек и 13 получили различные травмы.-0-