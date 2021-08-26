Госавтоинспекция Минской области проведет с 27 по 30 августа массированную отработку автодороги М3

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для профилактики правонарушений среди участников дорожного движения, а также для предупреждения ДТП с 27 по 30 августа Госавтоинспекция Минской области проведет массированную отработку аварийно опасных участков автодороги М3 Минск - Витебск. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.
Наряды ДПС организуют смешанный контроль за движением, в том числе с использованием автомобилей без специальной цветографической окраски (негласный контроль).
"Под контролем стражей дорог - нетрезвые водители, бесправники, водители, нарушающие правила обгона и перевозки несовершеннолетних. Без внимания не останутся и пешеходы, игнорирующие ПДД, а именно те, кто находится на проезжей части в нетрезвом виде и без световозвращающих элементов. Также будут следить за водителями, которые не предоставляют пешеходам преимущество в дорожном движении", - отметили в ведомстве.
Граждан, которые знают, что транспортом управляет пьяный водитель, либо видят на проезжей части нетрезвых пешеходов, велосипедистов, просят сообщать в дежурную часть ГАИ по телефонам (8017) 229-04-44 или 102.
Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует участникам дорожного движения быть предельно внимательными и строго соблюдать ПДД.-0-